На Эльдара Махмудова и бывшего начальника управления ликвидированного МНБ подали в суд

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ На бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова и бывшего начальника Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности Мовлана Шихалиева подали в суд.

Как сообщает Report, признанный в "Деле МНБ" потерпевшим лицом Матлаб Мустафаев обратился в суд по поводу обоих лиц.

Он возбудил иск в отношении Э.Махмудова в Ясамальском районном суде. В исковом заявлении М.Мустафаев отмечает, что был оклеветан и арестован по заказу бывшего министра и требует выплаты компенсации в размере более 100 тыс. манатов.

Исковое заявление передано для рассмотрения на производство судьи Сардара Мехралиева.

Подготовительное заседание суда назначено на 24 апреля.

Что же касается искового заявления против М.Шихалиева, М.Мустафаев направил его в Сабаильский районный суд. В заявлении он отмечает, что после того, как его оклеветали и арестовали, следствие по возбужденному уголовному делу вели в управлении, возглавляемом М.Шихалиевым. М.Мустафаев требует от бывшего начальника управления компенсацию в размере 63 тыс. манатов.

Подготовительное заседание по данному исковому заявлению пройдет 1 мая под председательством судьи Нураддина Багирова.

Кроме того, в обоих исковых заявлениях М.Мустафаев указал министерство финансов в качестве ответчика. Причину этого он объяснил тем, что как Э.Махмудов, так и М.Шихалиев являлись руководящими лицами в госорганах.