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    ​На дороге Губа-Хыналыг обстреляли дорожные знаки - ФОТО

    Инспектор: Свидетелей подобных случаев просим информировать полицию

    Губа. 29 июля. REPORT.AZ/ На дороге Губа-Хыналыг обстреляли дорожные знаки.

    Как сообщил северному бюро Report начальник участка №5 ОАО "Азеравтойол" №5 Билал Султанов, аналогичный случай произошел полтора года назад: "Мы убрали около 20-ти дорожных знаков. По ним стреляли из охотничьих ружей различного калибра".

    В заявлении Report инспектор по агитации и пропаганде отдела государственной дорожной полиции отделения полиции Губы Азад Асадов отметил о необходимости уважительного отношения к дорожным знакам: "Дорожный знаки служат безопасности водителей. Свидетелей подобных случаев просим информировать полицию". 

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