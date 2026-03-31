На дорогах Азербайджана в праздники произошло 29 ДТП
- 31 марта, 2026
- 16:47
В Азербайджане в праздничные дни 20-30 марта по случаю праздников Рамазан и Новруз зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых есть погибшие и раненые.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.
В Баку значительная доля ДТП связана с наездами на пешеходов. Столкновения происходили преимущественно на автомагистралях и междугородних дорогах.
Среди основных причин ДТП - превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, управление автомобилем в состоянии сонливости, использование мобильного телефона за рулем, а также невнимательность пешеходов при переходе дороги.
В дорожной полиции вновь напомнили, что безопасность на дорогах зависит от строгого соблюдения правил и ответственного поведения всех участников движения.