На дорогах Азербайджана в праздники произошло 29 ДТП

В Азербайджане в праздничные дни 20-30 марта по случаю праздников Рамазан и Новруз зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых есть погибшие и раненые.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

В Баку значительная доля ДТП связана с наездами на пешеходов. Столкновения происходили преимущественно на автомагистралях и междугородних дорогах.

Среди основных причин ДТП - превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, управление автомобилем в состоянии сонливости, использование мобильного телефона за рулем, а также невнимательность пешеходов при переходе дороги.

В дорожной полиции вновь напомнили, что безопасность на дорогах зависит от строгого соблюдения правил и ответственного поведения всех участников движения.