    На дорогах Азербайджана в праздники произошло 29 ДТП

    Происшествия
    • 31 марта, 2026
    • 16:47
    На дорогах Азербайджана в праздники произошло 29 ДТП

    В Азербайджане в праздничные дни 20-30 марта по случаю праздников Рамазан и Новруз зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых есть погибшие и раненые.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

    В Баку значительная доля ДТП связана с наездами на пешеходов. Столкновения происходили преимущественно на автомагистралях и междугородних дорогах.

    Среди основных причин ДТП - превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, управление автомобилем в состоянии сонливости, использование мобильного телефона за рулем, а также невнимательность пешеходов при переходе дороги.

    В дорожной полиции вновь напомнили, что безопасность на дорогах зависит от строгого соблюдения правил и ответственного поведения всех участников движения.

    Главное управление Государственной дорожной полиции ДТП Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıb

