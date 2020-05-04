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На должностных лиц еще в трех районах заведены уголовные дела

На должностных лиц еще в 3-х районах Азербайджана заведены дела

Органами прокуратуры совместно с городскими и районными исполнительными властями продолжаются соответствующие мероприятия против негативных явлений, связанных с нарушением правил карантинного режима, объявленного в стране решением Оперативного штаба при Кабмине, созданного по поручению президента Ильхама Алиева, раздачей в этот период продовольственной помощи безработным и малообеспеченным семьям и пр.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в районных прокуратурах были рассмотрены поступившие из районных ИВ обращения о нарушениях подобного толка, совершенных территориальными представителями глав ИВ Сабирабадского, Агджабединского и Тертерского районов Мехманом Джафаровым, Игбалом Алиевым, Имраном Гасановым, Мазахиром Амираховым, Аллахверди Гусейновым и Шахидом Мамедовым.

Названные лица были уволены по приказам глав соответствующих районных исполнительных властей.

Собранные материалы переданы в районные прокуратуры, заведены уголовные дела по статье 313 (служебный подлог) УК АР.

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