На директора профшколы в Джебраиле заведено уголовное дело

В районной прокуратуре проведено разбирательство на основе обращения в связи с противоправными действиями в профшколе Джебраила.

В районной прокуратуре проведено разбирательство на основе обращения в связи с противоправными действиями в профшколе Джебраила.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Расследование выявило обоснованные подозрения, что Мехман Гулиев, злоупотребив должностными обязанностями, с сентября 2019 по март 2021 года присвоил себе 6 тыс. манатов, перечислив данную сумму на зарплатную карту Жали Гулиевой, числящейся секретарем в период исполнения им обязанностей директора указанной школы, в то время как фактически она не осуществляла профессиональную деятельность.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 и 179.2. (присвоение или растрата лицом с использованием своего служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия для установления деталей преступления, выявления и привлечения к ответственности обвиняемого (обвиняемых).