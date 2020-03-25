Время работы пропускного пункта на азербайджано-грузинской границе сокращено

Погранично-пропускной пункт "Красный мост" на азербайджано-грузинской границе перешел на новый режим работы.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

В рамках договоренности между правительствами двух стран, погранпункт будет работать с 10:00 до 12:00.

В посольстве отметили, что для возвращения граждан обеих стран на родину действует специальный коридор.

Отметим, что в настоящее время въезд-выезд возможен только через пограничный пункт "Красный мост". Ранее пункт работал с 10:00 до 18:00.

Напомним, что на грузовые перевозки между странами нет каких-либо ограничений. Азербайджано-грузинская граница будет закрыта до 20 апреля.