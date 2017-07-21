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    На автомобильной дороге Баку-Шемаха-Евлах произошел оползень

    Для обеспечения нормального передвижения транспорта на дороге приступили к ремонтным работам

    Шемаха. 21 июля. REPORT.AZ/ На магистральной автомобильной дороге Баку-Шемаха-Евлах произошел оползень, в двух местах дорога осела. Для обеспечения нормального передвижения автомобилей приступили к ремонту дороги.

    Как сообщает ширванское бюро Report, вчера вечером на 106-107 км дороги оползень повредил дорогу, где наблюдается интенсивное движение транспорта.

    С утренних часов ведется очистка дороги с помощью техники.

    По словам местных жителей, на указанной территории неоднократно происходили оползни, процесс продолжается и сейчас.

    Несмотря на установку подпорной стены, приостановить оползень не удается.

    Ситуация на дороге контролируется Шемахинским районным дорожным управлением.

    Отрезок на 109-132 км дороги осел, на асфальте появились впадины. Это, хоть и частично, но все же отрицательно сказывается на передвижении автомобилей. По этой причине на указанной территории приступили к ремонтным работам, осевшая дорога асфальтируется.  

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