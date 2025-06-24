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На автодороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом

На автодороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом На автодороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом
Происшествия
24 июня 2025 г. 12:48
На автодороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом

На автомобильной дороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает региональное бюро Report, тяжелое дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автомобильной дороги, проходящем через территорию поселка Гаджи Зейналабдин.

В результате инцидента автомобиль марки Infinity вышел из-под контроля и перевернулся. Водитель транспортного средства скончался на месте происшествия, а пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

По факту случившегося ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Quba yolunda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alan var

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