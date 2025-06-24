На автодороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом

На автодороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом

На автомобильной дороге Баку-Губа произошла авария со смертельным исходом.

Как сообщает региональное бюро Report, тяжелое дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автомобильной дороги, проходящем через территорию поселка Гаджи Зейналабдин.

В результате инцидента автомобиль марки Infinity вышел из-под контроля и перевернулся. Водитель транспортного средства скончался на месте происшествия, а пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

По факту случившегося ведется расследование.