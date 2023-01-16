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На Аллее шехидов началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января

На Аллее шехидов началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января В Баку на Аллее шехидов началась подготовка в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.
Происшествия
16 января 2023 г. 11:57
На Аллее шехидов началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января

В Баку на Аллее шехидов началась подготовка в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, на территории аллеи с участием специалистов и ландшафтных дизайнеров традиционно готовятся специальные композиции из гвоздик.

Структуры Исполнительной власти города Баку проводят широкие мероприятия по очистке и благоустройству, уходу за деревьями, обновлено газонное покрытие, посажены новые цветы, покрашены фонарные столбы, вымыты тротуары и вся территория и др.

Работы планируется завершить до 19 января.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı hazırlıqlara başlanılıb

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