На Аллее шехидов началась подготовка к годовщине трагедии 20 Января

В Баку на Аллее шехидов началась подготовка в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

В Баку на Аллее шехидов началась подготовка в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, на территории аллеи с участием специалистов и ландшафтных дизайнеров традиционно готовятся специальные композиции из гвоздик.

Структуры Исполнительной власти города Баку проводят широкие мероприятия по очистке и благоустройству, уходу за деревьями, обновлено газонное покрытие, посажены новые цветы, покрашены фонарные столбы, вымыты тротуары и вся территория и др.

Работы планируется завершить до 19 января.