 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Абшероне украли 750 бочонков пива

    По факту ведется расследование

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ На Абшероне задержаны лица, укравшие 750 бочонков пива.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, одна из действующих в Хырдалане компаний обратилась в Абшеронское РУП с заявлением о том, что в период с 1 по 29 января из ее склада было украдено 750 бочонков пива Falken стоимостью 50 манатов каждый, на общую сумму 37 500 манатов.

    На основе обращения незамедлительно было проведено соответствующее расследование. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители города Баку, ранее судимые С.Мамедов и Т.Гасанов.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi