На Абшероне украли 750 бочонков пива

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ На Абшероне задержаны лица, укравшие 750 бочонков пива.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, одна из действующих в Хырдалане компаний обратилась в Абшеронское РУП с заявлением о том, что в период с 1 по 29 января из ее склада было украдено 750 бочонков пива Falken стоимостью 50 манатов каждый, на общую сумму 37 500 манатов.

На основе обращения незамедлительно было проведено соответствующее расследование. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители города Баку, ранее судимые С.Мамедов и Т.Гасанов.

По факту ведется расследование.