На Абшероне произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

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Абшерон. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе грузовой автомобиль сбил человека, пешеход скончался.

Как передает Report, ДТП произошло на трассе Баку-Сумгайыт в Хырдалане.

Так, грузовой автомобиль сбил переходившего улицу молодого человека 20-25 лет. Во время происшествия водитель пытался притормозить, в результате машина перевернулась. Получивший травму водитель был доставлен в больницу.

Пешеход скончался на месте.

Абшеронское районное управление полиции проводит расследование для установления лчности погибшего.