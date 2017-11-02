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    На Абшероне произошло ДТП, есть погибший и пострадавший

    © Report

    Абшерон. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе грузовой автомобиль сбил человека, пешеход скончался.

    Как передает Report, ДТП произошло на трассе Баку-Сумгайыт в Хырдалане.

    Так, грузовой автомобиль сбил переходившего улицу молодого человека 20-25 лет. Во время происшествия водитель пытался притормозить, в результате машина перевернулась. Получивший травму водитель был доставлен в больницу.

    Пешеход скончался на месте.

    Абшеронское районное управление полиции проводит расследование для установления лчности погибшего. 

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