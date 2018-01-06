На Абшероне пьяный водитель совершил ДТП на территории автозаправки - ФОТО

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В поселке Дигях абшеронского района произошло ДТП.

Report сообщает, что Расулов Ровшан Шамо оглы пытался на своем автомобиле марки «ВАЗ-2107» с государственным регистрационным номером «90-MP-597» въехать на территорию автозаправочной станции ЛУКОЙЛ.

Однако по причине того, что водитель потерял контроль над управлением, он столкнул свой автомобиль с техникой автозаправки. На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что водитель был в пьяном состоянии.

По факту ведется расследование в Управлении полиции абшеронского района.