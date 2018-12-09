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    На Абшероне автомобиль сбил двух сестер

    Абшерон. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП с пешеходами.

    Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, автомобиль сбил Багирову Фатиму Абы гызы (1962) и Щириеву Эльзу Абы гызы (1968) когда те переходили дорогу в поселке Сарай.

    Раненые сестры при помощи окружающих были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в столичной больнице скончался сбитый шесть дней назад в Шеки пешеход.

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