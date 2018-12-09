На Абшероне автомобиль сбил двух сестер

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Абшерон. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП с пешеходами.
Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, автомобиль сбил Багирову Фатиму Абы гызы (1962) и Щириеву Эльзу Абы гызы (1968) когда те переходили дорогу в поселке Сарай.
Раненые сестры при помощи окружающих были доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
Ранее в столичной больнице скончался сбитый шесть дней назад в Шеки пешеход.
Valeh DadaşovАвтор новости