На Абшероне автомобиль сбил двух сестер

Абшерон. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП с пешеходами.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, автомобиль сбил Багирову Фатиму Абы гызы (1962) и Щириеву Эльзу Абы гызы (1968) когда те переходили дорогу в поселке Сарай.

Раненые сестры при помощи окружающих были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

Ранее в столичной больнице скончался сбитый шесть дней назад в Шеки пешеход.