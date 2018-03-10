МВД: Задержаны 35 человек, подозреваемых в совершении преступления

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ С 9 по 10 марта органами внутренних дел было зарегистрировано 108 преступлений, 28 из которых раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, были раскрыты 10 ранее не завершенных дел.

22 лиц, находившихся в розыске, были задержаны и переданы по назначению. На автомобильных дорогах республики зафиксировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 2 человека.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 13 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 3 факта незаконного хранения оружия.

Задержаны 35 лиц, подозреваемых в совершении преступления.