МВД: Задержан мужчина, сжегший принадлежащий Лянкяранской региональной электросети автомобиль

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел распространило информацию о поджоге автомобиля, принадлежащего Лянкяранской региональной электросети.

Как передает Report со ссылкой на сайт МВД, в министерстве сообщили, что 22 августа в одном из кафе на территории города Лиман Лянкяранского района Сарвар Мамедов на почве хулиганства бросил в инженера-контролера Лянкяранской региональной электросети стакан, частично сжег стоящий перед кафе принадлежащий сети автомобиль марки "Мерседес", облив его бензином.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отделения полиции, С. Мамедов был задержан.