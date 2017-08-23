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    МВД: Задержан мужчина, сжегший принадлежащий Лянкяранской региональной электросети автомобиль

    Он частично сжег стоящий перед кафе принадлежащий сети автомобиль марки Мерседес, облив его бензином

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел распространило информацию о поджоге автомобиля, принадлежащего Лянкяранской региональной электросети.

    Как передает Report со ссылкой на сайт МВД, в министерстве сообщили, что 22 августа в одном из кафе на территории города Лиман Лянкяранского района Сарвар Мамедов на почве хулиганства бросил в инженера-контролера Лянкяранской региональной электросети стакан, частично сжег стоящий перед кафе принадлежащий сети автомобиль марки "Мерседес", облив его бензином.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Лянкяранского районного отделения полиции, С. Мамедов был задержан.

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