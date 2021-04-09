МВД: За сутки задержаны 15 больных коронавирусом

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу

В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19, продолжаются активные мероприятия по контролю за соблюдением карантина больными коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел 8 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 15 пациентов с коронавирусом.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения. В отношении 3 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.