О нас
Report Georgia
Аудио новости

МВД: За сутки задержаны 15 больных коронавирусом

МВД: За сутки задержаны 15 больных коронавирусом Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу
Происшествия
9 апреля 2021 г. 09:52
МВД: За сутки задержаны 15 больных коронавирусом
0 : 00
0 : 00

В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19, продолжаются активные мероприятия по контролю за соблюдением карантина больными коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что сотрудники органов внутренних дел 8 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 15 пациентов с коронавирусом.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения. В отношении 3 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bir gündə 15 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Полиция Лачина обнаружила оружие и боеприпасы на освобожденных территориях
Полиция Лачина обнаружила оружие и боеприпасы на освобожденных территориях
9 апреля 2021 г. 10:47
На Абшероне директора дома торжеств оштрафовали на 5 000 мантов
ФотоНа Абшероне директора дома торжеств оштрафовали на 5 000 мантов
9 апреля 2021 г. 10:29
В Ширване автомобиль врезался в железобетонное ограждение
В Ширване автомобиль врезался в железобетонное ограждение
9 апреля 2021 г. 04:29
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода  
ФотоВ Баку автомобиль насмерть сбил пешехода  
8 апреля 2021 г. 22:42
В Габале автомобиль сбил школьника
В Габале автомобиль сбил школьника
8 апреля 2021 г. 20:57
В Суговушане сотрудник полиции попал в аварию
В Суговушане сотрудник полиции попал в аварию
8 апреля 2021 г. 19:54
Минздрав Азербайджана оштрафовал аптеки
Минздрав Азербайджана оштрафовал аптеки
8 апреля 2021 г. 16:54
В Имишли “Камаз” въехал в маркет, находящимся у обочины людям удалось спастись
В Имишли “Камаз” въехал в маркет, находящимся у обочины людям удалось спастись
8 апреля 2021 г. 16:47
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Баку
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Баку
8 апреля 2021 г. 16:01
В Губе оштрафован владелец кафе, функционировавшего в ночное время
В Губе оштрафован владелец кафе, функционировавшего в ночное время
8 апреля 2021 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi