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МВД: За нарушение правил проведения свадеб оштрафованы 68 человек

МВД: За нарушение правил проведения свадеб оштрафованы 68 человек 5 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 302 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
7 августа 2021 г. 09:28
МВД: За нарушение правил проведения свадеб оштрафованы 68 человек

5 августа представители Министерства внутренних дел (МВД), Агентства по продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана провели мониторинг 302 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 242 домах торжеств и во дворах 60 частных домов.

По итогам мониторинга, за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 68 человек были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы в отношении одного человека переданы на рассмотрение в суд.

Кроме того, 2 397 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Ötən gün toylarda qaydaları pozan 68 nəfər cərimələnib

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