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МВД: За минувшие сутки раскрыто 32 преступления

МВД: За минувшие сутки раскрыто 32 преступления Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 32 преступления.
Происшествия
3 мая 2022 г. 09:48
МВД: За минувшие сутки раскрыто 32 преступления

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана за прошедшие сутки по "горячим следам" раскрыли 32 преступления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Раскрыто 12 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Задержаны и переданы следствию 19 разыскиваемых лиц, в том числе 14 должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками, и два факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 32 человека.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 32 nəfər saxlanılıb

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