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МВД: Вчера 131 человек без COVID-паспортов не был допущен на свадьбы

МВД: Вчера 131 человек без COVID-паспортов не был допущен на свадьбы Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 25 февраля провели мониторинг 205 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Происшествия
26 февраля 2022 г. 09:40
МВД: Вчера 131 человек без COVID-паспортов не был допущен на свадьбы

Представители Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана 25 февраля провели мониторинг 205 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Report в МВД, мониторинг охватил свадьбы, проведенные в 202 домах торжеств и трех дворах частных домов.

По итогам мониторинга, три человека были оштрафованы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях АР, 131 человек не был допущен на торжества ввиду отсутствия паспортов COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "131 nəfər restoranlara buraxılmayıb"

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