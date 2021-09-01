МВД: В общественном транспорте COVID-паспорта у пассажиров не проверяются

В социальных сетях распространились кадры из города Шеки, на которых запечатлены автобусы с наклейками "Вход пассажирам без COVID-паспорта запрещен"

В социальных сетях распространились кадры из города Шеки, на которых запечатлены автобусы с наклейками "Вход пассажирам без COVID-паспорта запрещен".

Начальник отдела пресс-службы министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил Report, что в общественном транспорте COVID-паспорта у пассажиров не проверяются.

"Сотрудники полиции города Шеки продолжают контроль за соблюдением установленных в связи с карантином норм и правил. Есть требование об обязательном ношении медицинской маски в общественном транспорте, но каких-либо проверок в автобусах на наличие у пассажиров COVID-паспортов не проводилось", - добавил Э.Гаджиев.