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МВД: В общественном транспорте COVID-паспорта у пассажиров не проверяются

МВД: В общественном транспорте COVID-паспорта у пассажиров не проверяются В социальных сетях распространились кадры из города Шеки, на которых запечатлены автобусы с наклейками "Вход пассажирам без COVID-паспорта запрещен"
Происшествия
1 сентября 2021 г. 15:39
МВД: В общественном транспорте COVID-паспорта у пассажиров не проверяются

В социальных сетях распространились кадры из города Шеки, на которых запечатлены автобусы с наклейками "Вход пассажирам без COVID-паспорта запрещен".

Начальник отдела пресс-службы министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил Report, что в общественном транспорте COVID-паспорта у пассажиров не проверяются.

"Сотрудники полиции города Шеки продолжают контроль за соблюдением установленных в связи с карантином норм и правил. Есть требование об обязательном ношении медицинской маски в общественном транспорте, но каких-либо проверок в автобусах на наличие у пассажиров COVID-паспортов не проводилось", - добавил Э.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "İctimai nəqliyyatda COVID-19 pasportu ilə bağlı hansısa qadağa və məhdudiyyət yoxdur"

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