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МВД: С карантинных постов возвращены 2 315 транспортных средств

МВД: С карантинных постов возвращены 2 315 транспортных средств Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов страны установлены специальные посты, на которых военнослужащие Министерства внутренних дел и сотрудники полиции продолжают проводить контрол
Происшествия
21 января 2021 г. 15:50
МВД: С карантинных постов возвращены 2 315 транспортных средств

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов страны установлены специальные посты, на которых военнослужащие Министерства внутренних дел и сотрудники полиции продолжают проводить контрольно-профилактические работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Несмотря на неоднократные предупреждения, 20 января 2021 года также были зарегистрированы случаи нарушения правил карантинного режима.

В ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены и возвращены 2 315 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты.

Также в этот день по стране в отношении 1 296 человек было применено административное взыскание за нарушение правил карантинного режима, 3 были арестованы.

Кроме того, были обнаружены и возвращены домой 2 активных больных COVID-19, которым назначено лечение в домашних условиях, в отношении них возбуждены уголовные дела.

"Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и защите их здоровья", - сообщили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Postlardan keçmək istəyən 2 315 nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılıb

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