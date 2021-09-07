МВД: В 19 объектах общепита выявлены нарушения режима карантина

С 1 сентября в Азербайджане в закрытых помещениях объектов общественного питания, крупных торговых центрах и гостиницах услуги предоставляются гражданам при наличии паспорта COVID-19, сертификата иммунитета или сертификата о получении первой дозы.

В ответ на запрос Report начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что в ходе проверок, проводимых по республике с 1 сентября, в 19 объектах общественного питания (рестораны, кафе, чайные) в связи с выявленными правонарушениями в отношении 18 человек были применены меры административного взыскания. На нарушителей не были заведены уголовные дела или применены административные аресты, но по одному факту ведется расследование.

Результаты проведенных мониторингов показывают, что установленные правила и требования соблюдаются в предприятиях общественного питания, крупных торговых центрах и гостиницах.

"Мы благодарны физическим, юридическим и должностным лицам, которые соблюдают эти правила и ответственно относятся к своей работе", - отметил Э.Гаджиев.