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МВД: У полиции нет намерения штрафовать граждан

МВД: У полиции нет намерения штрафовать граждан В условиях пандемии граждане нашей страны должны соблюдать режим социального дистанцирования, санитарно-эпидемиологические правила, носить медицинскую маску.
Происшествия
26 августа 2021 г. 09:56
МВД: У полиции нет намерения штрафовать граждан
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В условиях пандемии граждане нашей страны должны соблюдать режим социального дистанцирования, санитарно-эпидемиологические правила, носить медицинскую маску.

Об этом в ответ на вопрос Report о деятельности сотрудников полиции в штатском, заявил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана, лейтенант полиции Нурлан Алиев, отметив, что основной целью проведения этих мероприятий является эффективная охрана здоровья граждан.

По его словам, наблюдения показывают, что в закрытых помещениях, где в условиях пандемии высок риск заражения вирусом, в общественном транспорте некоторые граждане, пренебрегая правилами и безразлично относясь к своему здоровью, надевают маску только при виде полиции:

"Вместо того, чтобы стоять на охране своего здоровья эти люди хотят только одного - избежать штрафа. Вот поэтому, чтобы предотвратить эти негативные явления, сотрудники полиции были привлечены к службе в гражданской одежде.

У полиции нет намерения штрафовать граждан. Перед сотрудниками полиции поставлена задача, применив закон, повлиять на граждан, которые не соблюдают правила, чтобы они в дальнейшем не нарушали закон. Чем больше в нашей стране риск заражения вирусом в условиях пандемии, тем решительнее будут продолжаться соответствующие меры со стороны полиции".

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Polisin hansısa vətəndaşı cərimələmək kimi bir niyyəti yoxdur"

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