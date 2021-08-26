МВД: У полиции нет намерения штрафовать граждан

В условиях пандемии граждане нашей страны должны соблюдать режим социального дистанцирования, санитарно-эпидемиологические правила, носить медицинскую маску.

В условиях пандемии граждане нашей страны должны соблюдать режим социального дистанцирования, санитарно-эпидемиологические правила, носить медицинскую маску.

Об этом в ответ на вопрос Report о деятельности сотрудников полиции в штатском, заявил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана, лейтенант полиции Нурлан Алиев, отметив, что основной целью проведения этих мероприятий является эффективная охрана здоровья граждан.

По его словам, наблюдения показывают, что в закрытых помещениях, где в условиях пандемии высок риск заражения вирусом, в общественном транспорте некоторые граждане, пренебрегая правилами и безразлично относясь к своему здоровью, надевают маску только при виде полиции:

"Вместо того, чтобы стоять на охране своего здоровья эти люди хотят только одного - избежать штрафа. Вот поэтому, чтобы предотвратить эти негативные явления, сотрудники полиции были привлечены к службе в гражданской одежде.

У полиции нет намерения штрафовать граждан. Перед сотрудниками полиции поставлена задача, применив закон, повлиять на граждан, которые не соблюдают правила, чтобы они в дальнейшем не нарушали закон. Чем больше в нашей стране риск заражения вирусом в условиях пандемии, тем решительнее будут продолжаться соответствующие меры со стороны полиции".