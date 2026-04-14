МВД сообщило об аресте двух человек по обвинению в сексуальной эксплуатации женщин

В Азербайджане две женщины арестованы по обвинению в вовлечение женщин в сексуальную эксплуатацию.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, 28-летняя Э.Г. и 27-летняя Х.Г. (условные обозначения) задержаны Главным управлением по борьбе с торговлей людьми.

По данным следствия, одна из фигурантов под предлогом трудоустройства вывозила гражданок Азербайджана в Турцию. Там у женщин отбирали документы, удерживали их с применением угроз и принуждения и заставляли заниматься проституцией.

Вторая подозреваемая действовала через интернет - она привлекала женщин к проституции через Telegram-канал Escortazofficial и сайт Escortaze.com. При попытке отказаться угрожала распространением личных и компрометирующих материалов.

Следствие также установило, что часть полученных преступным путем средств переводилась за рубеж в виде криптовалюты участникам транснациональной преступной группы.

По решению суда обе обвиняемые арестованы на 4 месяца. Расследование продолжается.

В МВД призвали граждан, пострадавших от торговли людьми, обращаться в профильное управление или на горячую линию 152, подчеркнув, что конфиденциальность гарантируется.