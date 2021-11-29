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МВД сообщило о состоянии подорвавшихся на мине в Физули военнослужащих Внутренних войск

МВД сообщило о состоянии подорвавшихся на мине в Физули военнослужащих Внутренних войск Обнародовано состояние военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана, подорвавшихся на мине в освобожденной от армянской оккупации части Физулинского района.
Происшествия
29 ноября 2021 г. 10:03
МВД сообщило о состоянии подорвавшихся на мине в Физули военнослужащих Внутренних войск

Обнародовано состояние военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджана, подорвавшихся на мине в освобожденной от армянской оккупации части Физулинского района.

Как стало известно Report, военнослужащим Сарибу Мамедзаде и Мураду Мамедзаде провели ампутацию. Каждый из них лишился одной ноги.

Состояние обоих стабильно, продолжается лечение.

Военнослужащих Внутренних войск - Сариб Мамедзаде 2001 г.р. и Мурад Мамедзаде 2002 г.р. 28 ноября подорвались на противопехотной мине в селе Шюкюрбейли Физулинского района.

По факту в районной прокуратуре ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Daxili Qoşunların Füzulidə minaya düşən hərbçilərinin ayaqları amputasiya edilib

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