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    МВД провело в Гяндже операцию, обнаружена и изъята большая партия огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств

    В следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Гяндже прошли оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления незаконно хранящегося огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств.

    Об этом Report сообщили из министерства внутренних дел.

    В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Главного управления полиции города Гянджа, в доме местного жителя Эльбруса Алекперова были обнаружены и изъяты пистолет "Zoraki-914", 2 гранаты, 4 патрона, в доме Орхана Фатуллаева - пистолет "Brauninq" со стертым номером, 2 гранаты, 1 патрон, в доме ранее судимого Магомеда Гусейнова - 3 гранаты, 2 запала, 12 патронов, в доме ранее судимого за незаконное участие в радикальных вооруженных религиозных группировках Вусала Исаева 2 гранаты.

    Кроме того, при обыске, произведенном в доме Заура Гусейнова, были обнаружены и изъяты автоматический нож марки "AKS-74", 80 патронов, а в доме его брата Эмина - 3 гранаты и 37 патронов.

    В связи с указанными фактами в следственном отделе Главного управления было возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются. 

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