МВД прокомментировало информацию о появлении наркотиков в одной из бакинских школ

10-24

Министерство внутренних дел отреагировало на распространенную в социальных сетях информацию о проносе в одну из школ метанфетамина.

Как сообщил Report начальник отдела пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, в ходе расследования данная информация не подтвердилась.

"Распространенные в некоторых сегментах социальных сетей утверждения о том, что в одну из школ в поселке Бакиханова принесли психотропное вещество - метамфетамин (паты), являются необоснованными. Мы рекомендуем пользователям социальных сетей не верить неподтвержденной информации, а при наличии подобных сведений обратиться в органы внутренних дел. Это и гражданская ответственность, и гражданский долг”, – отметил Э.Гаджиев.