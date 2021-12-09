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МВД предупредил "любителей" игрушечного оружия

МВД предупредил "любителей" игрушечного оружия В социальных сетях, сайтах объявлений нередко размещается информация о продаже игрушечного оружия. Но из-за того, что часто эти игрушки металлические, их принимают за настоящее оружие.
Происшествия
9 декабря 2021 г. 12:24
МВД предупредил любителей игрушечного оружия

В социальных сетях, сайтах объявлений нередко размещается информация о продаже игрушечного оружия. Но из-за того, что часто эти игрушки металлические, их принимают за настоящее оружие.

Об этом Report сказал начальник отдела по связям со СМИ и связям с общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что на продажу игрушечного оружия не имеется никаких запретов: "Однако в органы полиции нередко поступают обращения от граждан о том, что кто-то разгуливает с оружием в общественных местах, хранит в автомобиле на видном месте. Когда мы начинаем проводить проверку, приглашаем к себе этих лиц, они нам говорят, что это просто игрушка и носят они ее при себе просто так.

Когда мы спрашиваем у них, что значит, носите просто так, они не могут ответить. Мы прекрасно знаем, почему. Это - показуха, попытка привлечь внимание, казаться сильным в глазах окружающих.

Доводим до сведения этих лиц, что ношение таких "игрушек" может спровоцировать общественно опасное действие, вызвать у кого-то испуг, панику, стресс", - подчеркнул начальник отдела.

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Версия на азербайджанском языке DİN oyuncaq silah gəzdirən şəxslərə xəbərdarlıq edib

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