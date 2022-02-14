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МВД предупредило граждан, не имеющих сертификата COVID-19

МВД предупредило граждан, не имеющих сертификата COVID-19 Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан, которые не могут документально подтвердить, что они полностью вакцинированы или переболели COVID-19 или же имеют противопоказания к вакцинации.
Происшествия
14 февраля 2022 г. 15:50
МВД предупредило граждан, не имеющих сертификата COVID-19

Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан, которые не могут документально подтвердить, что они полностью вакцинированы или переболели COVID-19, или же имеют противопоказания к вакцинации.

Как сообщил Report сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Нурлан Алиев, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса сотрудники МВД проводят профилактические меры.

"Согласно постановлению Кабинета министров, если с момента последней прививки вакциной против COVID-19 прошло более 6 месяцев, то с 15 февраля граждане, непривитые бустерной дозой, не имеющие на руках действующего сертификата, не смогут посещать спортивно-оздоровительные центры, крупные торговые центры, кафе, рестораны, и другие заведения общественного питания", - напомнил Н.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN COVID-19 sertifikatı olmayan vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

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