МВД предупредило граждан, не имеющих сертификата COVID-19

Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан, которые не могут документально подтвердить, что они полностью вакцинированы или переболели COVID-19 или же имеют противопоказания к вакцинации.

Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан, которые не могут документально подтвердить, что они полностью вакцинированы или переболели COVID-19, или же имеют противопоказания к вакцинации.

Как сообщил Report сотрудник пресс-службы МВД лейтенант полиции Нурлан Алиев, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса сотрудники МВД проводят профилактические меры.

"Согласно постановлению Кабинета министров, если с момента последней прививки вакциной против COVID-19 прошло более 6 месяцев, то с 15 февраля граждане, непривитые бустерной дозой, не имеющие на руках действующего сертификата, не смогут посещать спортивно-оздоровительные центры, крупные торговые центры, кафе, рестораны, и другие заведения общественного питания", - напомнил Н.Алиев.