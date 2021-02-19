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МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали

МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали Во всех странах мира действуют правовые нормы, связанные с пандемией
Происшествия
19 февраля 2021 г. 11:21
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
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В условиях пандемии каждый человек должен соблюдать правила изоляции, противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических и карантинных правил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

"Ни государство, ни полиция не заинтересованы в том, чтобы кого-то штрафовали за нарушение. В условиях пандемии граждане, строго следуя правилам, должны обезопасить себя, своих близких и общество, в целом.
Во всех странах мира действуют правовые нормы, связанные с пандемией. Так, например, штраф в отношении лиц, не пользующихся медицинскими масками, в Турции составляет в манатном эквиваленте 219 манатов, в Германии - 307 манатов, в Великобритании - 235 манатов, во Франции - 276 манатов, в США - от 510 до 550 манатов. Есть страны, где наряду с более высокими штрафами действуют правовые нормы, предусматривающие арест на 30 суток.

Мы призываем граждан соблюдать правила", - отмечается в заявлении МВД.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Polis kiminsə cərimələnməsində maraqlı deyil

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