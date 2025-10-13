Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    МВД обратилось к водителям, паркующим автомобили на тротуарах

    Происшествия
    • 13 октября, 2025
    • 13:45
    МВД обратилось к водителям, паркующим автомобили на тротуарах

    МВД обратилось к водителям, паркующим свои автомобили на тротуарах.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    Отмечается, что продолжаются профилактические мероприятия на основании обращений в полицию в связи с остановкой транспортных средств на тротуарах.

    В ходе очередного мероприятия были проведены разъяснительные беседы с водителями, паркующими автомобили на пешеходных тротуарах в Ясамальском районе Баку.

    Остановка машин на тротуарах приводит к выходу пешеходов на проезжую часть дороги, что создает реальную угрозу их жизни и здоровью: "Еще раз обращаем внимание водителей на то, что необходимо соблюдать требования законодательства, связанные с остановкой и парковкой. Остановка автомобилей на пешеходных тротуарах является не только нарушением закона, но и расценивается как недисциплинированность водителя".

    Лента новостей