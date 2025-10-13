МВД обратилось к водителям, паркующим автомобили на тротуарах

МВД обратилось к водителям, паркующим свои автомобили на тротуарах.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что продолжаются профилактические мероприятия на основании обращений в полицию в связи с остановкой транспортных средств на тротуарах.

В ходе очередного мероприятия были проведены разъяснительные беседы с водителями, паркующими автомобили на пешеходных тротуарах в Ясамальском районе Баку.

Остановка машин на тротуарах приводит к выходу пешеходов на проезжую часть дороги, что создает реальную угрозу их жизни и здоровью: "Еще раз обращаем внимание водителей на то, что необходимо соблюдать требования законодательства, связанные с остановкой и парковкой. Остановка автомобилей на пешеходных тротуарах является не только нарушением закона, но и расценивается как недисциплинированность водителя".