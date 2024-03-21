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МВД обратилось к гражданам в связи с виртуальным "папагатма"

МВД обратилось к гражданам в связи с виртуальным "папагатма" Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи c массовым распространением изображения шапки с указанными данными банковской карты.
Происшествия
21 марта 2024 г. 01:45
МВД обратилось к гражданам в связи с виртуальным папагатма

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи c массовым распространением изображения шапки с указанными данными банковской карты.

Как передает Report, об этом начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейни Гусейнов написал в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"В праздник Новруз граждане массово делятся изображением шапки, где указывают данные банковской карты, и нашу традицию - "папагатма" (бросание шапки) - пытаясь перенести обычай в виртуальное пространство. Просим граждан сохранять конфиденциальность реквизитов банковских карт, чтобы не создавать новые возможности для киберпреступников", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке DİN virtual "papaqatdı" ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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