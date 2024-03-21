МВД обратилось к гражданам в связи с виртуальным "папагатма"

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи c массовым распространением изображения шапки с указанными данными банковской карты.

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи c массовым распространением изображения шапки с указанными данными банковской карты.

Как передает Report , об этом начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел Зейни Гусейнов написал в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"В праздник Новруз граждане массово делятся изображением шапки, где указывают данные банковской карты, и нашу традицию - "папагатма" (бросание шапки) - пытаясь перенести обычай в виртуальное пространство. Просим граждан сохранять конфиденциальность реквизитов банковских карт, чтобы не создавать новые возможности для киберпреступников", - отметил он.