МВД обратилось к гражданам в связи с виртуальным "папагатма"

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи c массовым распространением изображения шапки с указанными данными банковской карты.
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"В праздник Новруз граждане массово делятся изображением шапки, где указывают данные банковской карты, и нашу традицию - "папагатма" (бросание шапки) - пытаясь перенести обычай в виртуальное пространство. Просим граждан сохранять конфиденциальность реквизитов банковских карт, чтобы не создавать новые возможности для киберпреступников", - отметил он.