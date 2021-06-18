МВД обратилось к гражданам в связи с мошенничеством в WhatsApp

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с мошенничеством в WhatsApp.

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с мошенничеством в WhatsApp.

В поступившей в Report из МВД информации говорится:

"В последнее время встречаются случаи, когда некоторые мошенники просят у лиц, занимающихся продажами в социальных сетях или сайтах объявлений, предоставить данные банковских карт, мотивируя это желанием приобрести у них товар и оплатить его онлайн.

Эти мошенники звонят гражданам со специальных иностранных номеров или через WhatsApp и получают данные о банковской карте якобы с целью осуществления онлайн-оплаты за приобретаемый товар. Затем они пытаются выяснить имя и фамилию владельца карты, срок действия карты, CVV-код и код подтверждения (3D secure). После получения этих данных без ведома владельцев карты посредством их карт осуществляются онлайн-покупки, присваиваются их средства.

Еще раз призываем граждан быть внимательными при онлайн покупках и продажах, при столкновении с киберпреступностью просим обращаться в "call-центр 102" МВД".