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МВД обратилось к гражданам в связи с мошенничеством в WhatsApp

МВД обратилось к гражданам в связи с мошенничеством в WhatsApp Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с мошенничеством в WhatsApp.
Происшествия
18 июня 2021 г. 11:23
МВД обратилось к гражданам в связи с мошенничеством в WhatsApp

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с мошенничеством в WhatsApp.

В поступившей в Report из МВД информации говорится:

"В последнее время встречаются случаи, когда некоторые мошенники просят у лиц, занимающихся продажами в социальных сетях или сайтах объявлений, предоставить данные банковских карт, мотивируя это желанием приобрести у них товар и оплатить его онлайн.

Эти мошенники звонят гражданам со специальных иностранных номеров или через WhatsApp и получают данные о банковской карте якобы с целью осуществления онлайн-оплаты за приобретаемый товар. Затем они пытаются выяснить имя и фамилию владельца карты, срок действия карты, CVV-код и код подтверждения (3D secure). После получения этих данных без ведома владельцев карты посредством их карт осуществляются онлайн-покупки, присваиваются их средства.

Еще раз призываем граждан быть внимательными при онлайн покупках и продажах, при столкновении с киберпреступностью просим обращаться в "call-центр 102" МВД".

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Версия на азербайджанском языке DİN vatsap dələduzluqları ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

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