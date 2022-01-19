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МВД об инциденте в детдоме между воспитателем и родителем ребенка

МВД об инциденте в детдоме между воспитателем и родителем ребенка Министерство внутренних дел прокомментировало инцидент в детском доме между воспитателем и родителем.
Происшествия
19 января 2022 г. 16:37
МВД об инциденте в детдоме между воспитателем и родителем ребенка
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Министерство внутренних дел прокомментировало инцидент в детском доме между воспитателем и родителем.

Как передает Report, в информации ведомства говорится:

"Мы осведомлены о распространившихся в соцсетях и некоторых сайтах кадрах в связи с инцидентом между воспитателем детского дома и родителем. Инцидент произошел 16 января в детском доме №3 в Хатаинском районе. В 34-м отделе полиции Хатаинского районного управления полиции по факту уже начато разбирательство.

Участник инцидента сотрудница детского дома Г.Нагиева была приглашена в отдел полиции, у нее взяты разъяснения. После получения разъяснений противоположной стороны и получения результатов назначенных экспертиз произошедшему будет дана правовая оценка, станет ясна причина инцидента между родительницей и сотрудницей детского дома".

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Версия на азербайджанском языке DİN uşaq evində tərbiyəçi ilə valideyn arasında baş verən insidentə münasibət bildirib

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