МВД об инциденте в детдоме между воспитателем и родителем ребенка

Министерство внутренних дел прокомментировало инцидент в детском доме между воспитателем и родителем.

Министерство внутренних дел прокомментировало инцидент в детском доме между воспитателем и родителем.

Как передает Report, в информации ведомства говорится:

"Мы осведомлены о распространившихся в соцсетях и некоторых сайтах кадрах в связи с инцидентом между воспитателем детского дома и родителем. Инцидент произошел 16 января в детском доме №3 в Хатаинском районе. В 34-м отделе полиции Хатаинского районного управления полиции по факту уже начато разбирательство.

Участник инцидента сотрудница детского дома Г.Нагиева была приглашена в отдел полиции, у нее взяты разъяснения. После получения разъяснений противоположной стороны и получения результатов назначенных экспертиз произошедшему будет дана правовая оценка, станет ясна причина инцидента между родительницей и сотрудницей детского дома".