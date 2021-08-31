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МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября

МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября С 1 сентября вводятся новые правила организации и проведения свадеб, помолвок, дней рождения и других торжеств в условиях пандемии.
Происшествия
31 августа 2021 г. 16:09
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
Эльшад Гаджиев

С 1 сентября вводятся новые правила организации и проведения свадеб, помолвок, дней рождения и других торжеств в условиях пандемии.

В связи с этим начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что с 1 сентября независимо от места проведения (кафе, ресторан, дворец торжеств, двор, палатка) торжества могут проводиться с участием до 150 человек.

Он отметил, что все участвующие на торжестве лица старше 18 лет должны иметь паспорт COVID-19:

"От участвующих на торжестве гостей не требуется обязательное использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей, регистрацию на портале icaze.e-gov.az должны проходить только торжества, организуемые в объектах общепита".

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Версия на английском языке Interior Ministry unveils provisions for holding festivities from September 1
Версия на азербайджанском языке DİN sentyabrın 1-dən şənlik mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı açıqlama verib

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