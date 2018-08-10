МВД о кровавом инциденте в столичном кафе

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило сообщение о совершенном убийстве в столичном кафе.

Как передает Report, в министерстве сообщили, что 9 августа в одном из кафе в поселке Рамана Сабунчинского района неизвестный, открыв огонь из огнестрельного оружия, ранил жителей города Баку, ранее судимых Намига Аллахвердиева и Эльхана Керимова. В результате, Н.Аллахвердиев скончался, Э.Керимов был доставлен в больницу.

В результате проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий убийство было раскрыто по "горячим следам". Была установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель того же поселка, ранее судимый Хикмет Аббасгулиев, который был задержан в результате осуществленных мер.

У Х.Аббасгулиева в качестве вещественных доказательств были изъяты автомат марки АКМС со стертым номером, одна обойма и 17 патронов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности других участников инцидента.