МВД о ДТП со смертельным исходом в Гахе

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/Министерство внутренних дел распространило информацию о ДТП на территории села Тангит Гахского района, унесшем жизни двоих людей.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, 29 июня примерно в 10 часов утра на территории села Тангит Гахского района микроавтобус марки "Мерседес", управляемый жителем Загатальского района Илькином Алиевым, столкнулся с грузовиком "Камаз-5511", управляемым жителем села Гаратала Фахри Мамедли.

После столкновения "Мерседес" врезался об дерево на обочине. В результате И.Алиев скончался на месте происшествия, 3 пассажира были госпитализированы, из них Рахиля Микаилова скончалась в больнице.

Расследование ведется Главным управлением следствия и дознания.