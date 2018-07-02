МВД о ДТП, приведшем к гибели трех человек

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ МВД распространило информацию о ДТП, приведшем к гибели трех человек.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 30 июня в 18:00 в Евлахском районе столкнулись грузовик марки Hovo, управляемый жителем Абшерона Аллахверди Мамедовым, и микроавтобус Mercedes Sprinter, за рулем которого сидел житель Баку Маис Мустафаев.

В результате ДТП на месте происшествия скончались жители Шамкира Самира Мусаева, 12-летний Эмиль Абдуллаев и жительница Абшеронского района Зияфет Алескерова, четверо госпитализированы. По факту ведется расследование.