МВД: Накануне в Азербайджане обнаружено и изъято более 14,1 кг наркотиков
Происшествия
- 29 ноября, 2025
- 16:41
Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана минувшим днем обнаружили и изъяли в целом по стране наркотики общим весом более 14,1 кг.
Об этом сообщает Report со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Министерства внутренних дел.
В министерстве отметили, что решительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств продолжаются.
