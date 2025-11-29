МВД: Накануне в Азербайджане обнаружено и изъято более 14,1 кг наркотиков

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Происшествия
    • 29 ноября, 2025
    • 16:41
    Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана минувшим днем обнаружили и изъяли в целом по стране наркотики общим весом более 14,1 кг.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Министерства внутренних дел.

    В министерстве отметили, что решительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств продолжаются.

    Elvis

