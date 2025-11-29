Ötən gün 14 kq-dan çox narkotik aşkarlanıb
Hadisə
- 29 noyabr, 2025
- 16:22
Ötən gün ümumi çəkisi 14,1 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili işlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
