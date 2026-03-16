Azərbaycanda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 16 mart, 2026
- 10:05
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar proqnoza nisbətdə 23,8 milyon manat və ya 2,4 % artım qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna (DSMF) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, büdcə təşkilatları üzrə daxilolma ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,3 milyon manat və ya 1,7 %, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə isə 58,6 milyon manat və ya 9 % artım olub.
