МВД начало расследование в связи с кадрами, распространяемыми в соцсетях

11:25

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана начало расследование в связи с кадрами, распространяемыми в соцсетях.

Отметим, что в соцсетях распространилось видео, на котором женщина избивает мужчину, предположительно оскорбившего плакат с изображением шехида. Согласно информации, упомянутая женщина является матерью шехида.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, конфликт между сторонами расследуется в Физулинском районном отделении полиции, собранные материалы будут направлены в суд для правовой оценки действий каждой из сторон.