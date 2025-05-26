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МВД начало расследование в связи с кадрами, распространяемыми в соцсетях

МВД начало расследование в связи с кадрами, распространяемыми в соцсетях 11:25
Происшествия
26 мая 2025 г. 11:51
МВД начало расследование в связи с кадрами, распространяемыми в соцсетях

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана начало расследование в связи с кадрами, распространяемыми в соцсетях.

Отметим, что в соцсетях распространилось видео, на котором женщина избивает мужчину, предположительно оскорбившего плакат с изображением шехида. Согласно информации, упомянутая женщина является матерью шехида.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, конфликт между сторонами расследуется в Физулинском районном отделении полиции, собранные материалы будут направлены в суд для правовой оценки действий каждой из сторон.

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Версия на азербайджанском языке DİN sosial şəbəkədə yayılan görüntülərlə bağlı araşdırmaya başlayıb

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