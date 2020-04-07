МВД: Минувшим днем оштрафованы 1 499 нарушителей карантина

© Report https://report.az/storage/news/022f363345985ec8d302b6b1b57bd0bb/c11d1902-9491-409f-930e-159b3925df4b_292.jpg

С 00:00 6 апреля по 00:00 7 апреля 2020 года в связи с нарушением особого карантинного режима, внедренного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 1 499 находящихся в передвигавшихся транспортных средствах человек, из которых 861 в Баку, были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, в целом с 01.04.2020-го года и до сих пор на республиканских, в том числе столичных, автодорогах за нарушение особого карантинного режима к административной ответственности были привлечены 6 945 человек.

Главное управление ГДП МВД рекомендует всем участникам движения не покидать свои дома без необходимости и без соответствующего разрешения, призывает всех граждан сознательно относиться к внедренному в стране особому карантинному режиму и следовать правилам.