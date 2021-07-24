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МВД: Кража бронзовой доски в память о погибших альпинистах маловероятна

МВД: Кража бронзовой доски в память о погибших альпинистах маловероятна В последние дни в социальных сетях появилась информация о краже бронзовой доски, установленной в память об альпинистах Намине Буньятове, Фариде Джебраилзаде и Бабуре Гусейнове, погибших во время снежной лавины в 2017 году.
Происшествия
24 июля 2021 г. 13:55
МВД: Кража бронзовой доски в память о погибших альпинистах маловероятна

В последние дни в социальных сетях появилась информация о краже бронзовой доски, установленной в память об альпинистах Намине Буньятове, Фариде Джебраилзаде и Бабуре Гусейнове, погибших во время снежной лавины в 2017 году.

Главный инспектор Губинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, лейтенант полиции Хаял Талыбов сообщил Report, что в связи с этим было проведено разбирательство.

"Сотрудники Гусарского РОП незамедлительно отправились к этому месту для выяснения причин пропажи памятной доски. Бронзовая доска была обнаружена на территории Махмуддере у подножия горы Туфандаг в Гусарском районе. Маловероятно, что речь идет о краже. Скорее всего доска оторвалась во время снежной лавины или наводнения, которые наблюдаются в этом месте в зимние месяцы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: "Alpinistlərin xatirəsinə quraşdırılan bürünc lövhə tapılıb"

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