МВД: Карантинные посты пытались проехать 4 тыс. транспортных средств

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки на постах, установленных на въездах-выездах городов и районов в связи с ужесточенным карантинным режимом.

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки на постах, установленных на въездах-выездах городов и районов в связи с ужесточенным карантинным режимом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате контрольно-профилактических мероприятий, 30 декабря 2020 года были выявлены нарушения правил ужесточенного карантинного режима рядом граждан.

Так, в ходе контрольно-профилактических проверок было выявлено и возвращено 4 000 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты без соответствующего разрешения. Также за указанный период в отношении 2 532 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.