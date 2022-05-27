МВД: К поискам иностранного туриста привлечены военнослужащие Внутренних войск

"В Загатальском районе продолжаются поиски без вести пропавшего гражданина Индии Кондавити Маникатха, 1993 года рождения".

"В Загатальском районе продолжаются поиски без вести пропавшего гражданина Индии Кондавити Маникатха, 1993 года рождения".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, старший лейтенант полиции Махир Масимов.

Он отметил, что к поискам в местности, где пропал иностранный турист, привлечены военнослужащие Внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского районного управления полиции и Министерства экологии и природных ресурсов: "Предпринимаются все необходимые меры".

Напомним, что 17 мая в колл-центр МВД поступило обращение по поводу исчезновения гражданина Индии Кондавити Маникатха. Полицейские установили, что 12 мая турист вышел из гостиницы, где остановился в Загатале, и направился в высокогорное село Джар.