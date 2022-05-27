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МВД: К поискам иностранного туриста привлечены военнослужащие Внутренних войск

МВД: К поискам иностранного туриста привлечены военнослужащие Внутренних войск "В Загатальском районе продолжаются поиски без вести пропавшего гражданина Индии Кондавити Маникатха, 1993 года рождения".
Происшествия
27 мая 2022 г. 12:32
МВД: К поискам иностранного туриста привлечены военнослужащие Внутренних войск

"В Загатальском районе продолжаются поиски без вести пропавшего гражданина Индии Кондавити Маникатха, 1993 года рождения".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, старший лейтенант полиции Махир Масимов.

Он отметил, что к поискам в местности, где пропал иностранный турист, привлечены военнослужащие Внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского районного управления полиции и Министерства экологии и природных ресурсов: "Предпринимаются все необходимые меры".

Напомним, что 17 мая в колл-центр МВД поступило обращение по поводу исчезновения гражданина Индии Кондавити Маникатха. Полицейские установили, что 12 мая турист вышел из гостиницы, где остановился в Загатале, и направился в высокогорное село Джар.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Əcnəbi turistin axtarışlarına Daxili Qoşunların hərbçiləri də cəlb edilib"

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