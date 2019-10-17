МВД и Генпрокуратура Азербайджана предупредили организаторов митинга

Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Азербайджана предупредили организаторов митинга.

Как говорится в поступившей в Report информации, в последние дни партии и объединения, входящие в структуру под названием Национальный совет демократических сил, а также называющий себя лидером ПНФА Али Керимли и др., призвали в социальных сетях провести 19 октября незаконный митинг у станции бакинского метро "28 мая".

Исполнительная власть города Баку рассмотрела обращение Нацсовета провести 19 октября митинг с 15 до 17 часов. ИВ города предложила провести митинг в поселке Локбатан, на улице 28 мая, рядом с Гарадагским тренировочно-спортивной базой спортклуба "Нефтчи".

Напомним, что несмотря на то, что ИВ Баку разрешила проведение 8 октября пикета Национального совета между административным зданием мэрии и Государственным экономическим университетом с участием 50 человек, они фактически попытались провести уличное шествие, что привело к остановке движения транспорта, справедливому недовольству окружающих и нарушению общественного порядка.

МВД и Генпрокуратура заявляют, что на руководство ПНФА, призывающее к проведению незаконных массовых акций, ложится вся ответственность за нарушение организаторами и участниками акций общественного порядка за пределами территорий, предложенных исполнительной властью Баку и за отказ от выполнения законных требований органов власти, а также за противоправные действия, нарушающих закон, препятствующих нормальной деятельности организацией и предприятий.

По этой причине этих лиц еще раз предупреждают, что правоохранительные органы решительно предотвратят все незаконные действия, а к нарушителям будут применены самые строгие меры, предусмотренные законодательством, включая уголовную ответственность.