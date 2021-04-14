МВД: Больные коронавирусом задержаны в общественных местах

В настоящее время продолжаются следственные действия

Сотрудниками органов внутренних дел 13 апреля на территории страны в общественных местах были выявлены и задержаны 5 активных больных коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу, 3 из них доставили по месту проживания с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Два человека в относительно тяжелом состоянии были размещены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (Нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса АР в отношении 2 человек. В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.