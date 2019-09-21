МВД Азербайджана: За минувший день по "горячим следам" раскрыты 13 преступлений

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за минувший день на территории республики 13 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 8 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 24 числившихся в розыске лиц, из них один за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 8 должников.

На дорогах республики произошло 2 тяжелых ДТП, в которых погибли 2 человека, еще один пострадал.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 9 фактов незаконного оборота наркотиков, один факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 23 человека.