МВД Азербайджана: За минувшие сутки задержаны 43 человека

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий, совершенных 6 сентября.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел страны, минувшим днем на территории республики 28 преступлений были раскрыты по "горячим следам".

Также раскрыты 13 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы соответствующим структурам 15 находящихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от гражданско-правовых обязательств и 3 должников.

На дорогах республики произошло 1 тяжелое ДТП, погиб 1 человек.

В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 21 факт незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека.